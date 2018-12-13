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13.12.18 10:22
Правительство РФ одобрило выделение 732 млн руб на развитие Тываэнерго - власти региона
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, говорится в сообщении, достиг договоренности о выделении средств с правительством РФ.
По словам Ш.Кара-оола, которого цитирует пресс-служба, за счет полученных средств планируется провести масштабную модернизацию электросетевого комплекса поселка городского типа Каа-Хем.
В частности, предполагается строительство нескольких километров линий электропередачи, подстанции 35/10 кВ с двумя трансформаторами и реконструкция ЛЭП-35 кВ "Кызылская-Каа-Хем".
"В результате предполагается увеличить пропускные способности линии электропередачи под будущий спортивно-культурный центр, жилые новостройки и новые соцобъекты. Кроме того новая подстанция разгрузит сети, снабжающие местную птицефабрику", - говорится в пресс-релизе.
АО "Тываэнерго" создано в 1998 году, эксплуатирует распределительные сети на территории Тувы. Компания принадлежит и находится под управлением ПАО "МРСК Сибири".
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