Правительство РФ одобрило выделение 732 млн руб на развитие Тываэнерго - власти региона

13.12.18 10:22

© РИА Новости. Михаил Фомичев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в 2019 году выделит Туве 732 млн рублей на развитие ОАО "Тываэнерго" (входит в "МРСК Сибири"), сообщает пресс-служба правительства республики в четверг.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, говорится в сообщении, достиг договоренности о выделении средств с правительством РФ.

По словам Ш.Кара-оола, которого цитирует пресс-служба, за счет полученных средств планируется провести масштабную модернизацию электросетевого комплекса поселка городского типа Каа-Хем.

В частности, предполагается строительство нескольких километров линий электропередачи, подстанции 35/10 кВ с двумя трансформаторами и реконструкция ЛЭП-35 кВ "Кызылская-Каа-Хем".

"В результате предполагается увеличить пропускные способности линии электропередачи под будущий спортивно-культурный центр, жилые новостройки и новые соцобъекты. Кроме того новая подстанция разгрузит сети, снабжающие местную птицефабрику", - говорится в пресс-релизе.

АО "Тываэнерго" создано в 1998 году, эксплуатирует распределительные сети на территории Тувы. Компания принадлежит и находится под управлением ПАО "МРСК Сибири".