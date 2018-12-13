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13.12.18 10:27
Вертолетная бригада на Урале получила на вооружение два ударных Ми-24П "Крокодил"
"Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности бригады армейской авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолеты Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.
1 декабря база армейской авиации на Урале была переформирована в бригаду.
С 2017 года на вооружение летчиков ЦВО в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса.
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