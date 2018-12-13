Вертолетная бригада на Урале получила на вооружение два ударных Ми-24П "Крокодил"

13.12.18 10:27

© РИА Новости. Максим Блинов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Первые два ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили на вооружение сформированной бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности бригады армейской авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолеты Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.

1 декабря база армейской авиации на Урале была переформирована в бригаду.

С 2017 года на вооружение летчиков ЦВО в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса.