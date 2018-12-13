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13.12.18 10:40
Белоруссию и Татарстан свяжет новый железнодорожный маршрут
Так, первый поезд из Белоруссии в столицу Татарстана отправился в минувшую среду и прибудет на станцию назначения 14 декабря. Время в пути из Минска в Казань составляет 43 часа 58 минут.
На сайте Белорусских железных дорог говорится, что поезд будет курсировать круглогодично один раз в неделю, отправляясь из Минска по средам, и прибывая в Казань в пятницу. Из Казани поезд будет выходить по субботам и прибывать в Минск по понедельникам.
В России маршрут пройдет через Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск. В составе поезда предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель-Казань и Брест-Казань, которые позволят связать такие областные и районные центры Белоруссии, как Гомель, Могилев, Орша, Брест, Барановичи с крупными регионами России.
В настоящее время действуют еще три международных маршрута из Казани - в Алматы, Бишкек и Ташкент.
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