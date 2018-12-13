Белоруссию и Татарстан свяжет новый железнодорожный маршрут

13.12.18 10:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Белорусская железная дорога открыла рейс из Минска в Казань, говорится в сообщении пресс-службы "Горьковской железной дороги" - филиала ОАО "РЖД".

Так, первый поезд из Белоруссии в столицу Татарстана отправился в минувшую среду и прибудет на станцию назначения 14 декабря. Время в пути из Минска в Казань составляет 43 часа 58 минут.

На сайте Белорусских железных дорог говорится, что поезд будет курсировать круглогодично один раз в неделю, отправляясь из Минска по средам, и прибывая в Казань в пятницу. Из Казани поезд будет выходить по субботам и прибывать в Минск по понедельникам.

В России маршрут пройдет через Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск. В составе поезда предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель-Казань и Брест-Казань, которые позволят связать такие областные и районные центры Белоруссии, как Гомель, Могилев, Орша, Брест, Барановичи с крупными регионами России.

В настоящее время действуют еще три международных маршрута из Казани - в Алматы, Бишкек и Ташкент.