Молдавия выдала похитившую у пенсионеров 19 млн рублей жительницу Перми

13.12.18 10:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

13 декабря. Interfax-Russia.ru - В Москву из Молдавии экстрадировали жительницу Перми, обвиняемую в организации преступной группы похитителей средств у пенсионеров, сообщили в МВД РФ.

"По данным следствия, в период с 2011 по 2013 год организованная преступная группа под руководством пермячки путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства у пенсионеров на общую сумму более 19 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что после задержания всех фигурантов в 2013 году женщина скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.

"Установлено, что злоумышленница прибыла в Кишинев по поддельным документам. В августе текущего года ее задержали сотрудники полиции Республики Молдова. Удовлетворив ходатайство генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче, молдавские компетентные органы передали обвиняемую представителям ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России", - добавили в МВД.