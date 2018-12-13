Уголовное дело о халатности возбуждено по факту отравления крысиным ядом казанских школьников

13.12.18 10:54

© РИА Новости. Игорь Руссак

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту отравления крысиным ядом трех казанских школьников в конце ноября, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По его словам, прокуратура считает, что дети отравились из-за "недобросовестного или небрежного отношения к исполнению своих обязанностей неустановленных должностных лиц образовательной организации", по вине которых яд оказался в доступном для детей месте.

"Требование прокуратуры полностью удовлетворено - возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ)", - сказал Р.Галиев.

Как сообщалось ранее, 30 ноября дети нашли яд в гранулах за решеткой отопительного радиатора в актовом зале школы и решили попробовать. В итоге девочку и двух мальчиков, учеников младших классов, госпитализировали с признаками отравления.

В ходе проверки было установлено, что работы по дезинсекции в школе выполняются специализированной организацией на основании договора. Сотрудница этой организации ежемесячно обследовала объект на наличие грызунов и насекомых и при необходимости раскладывала ядовитые средства в подвальных помещениях школы. При этом часть яда она передала попросившей об этом сотруднице школы.

По результатам внутреннего служебного расследования женщина-дезинфектор привлечена к дисциплинарной ответственности.