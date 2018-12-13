РЖД отмечают замедление скоростей в Забайкалье из-за возросшего потока поездов

13.12.18 10:55

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Увеличение количества поездов на забайкальском участке Транссиба привело к снижению участковой скорости и увеличению времени оборота локомотивных бригад, пишет официальное издание Забайкальской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").

"Через станцию Чернышевск-Забайкальский ежесуточно проходит от 90 до 100 пар поездов. Недавно эти числа казались фантастическими, а сегодня коллектив депо справляется с перевозкой заданных объемов. Выполнять это приходится в непростых условиях "скученности" поездопотока", - пишет издание.

Отмечается, что традиционно "скученность" потока поездов возрастает летом, в период активных путевых ремонтных работ, однако в этом сезоне она наблюдается и зимой.

В связи с этим эксплуатационному депо Чернышевск понадобилось увеличить штат сотрудников - на работу было принято 40 молодых машинистов и еще 100 помощников машинистов.