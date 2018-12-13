Стартовал финальный этап регистрации стран-участниц Универсиады-2019

13.12.18 11:01

© РИА Новости. Василий Пономарев

***О своем желании участвовать в Играх заявили 57 государств

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Финальный этап регистрации для стран-участниц Всемирной зимней универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске, стартовал в декабре и продлиться до 2 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Исполнительной дирекции игр.

"На сегодняшний день сразиться за победу на Студенческих играх выразили желание 57 стран мира. Теперь делегациям необходимо получить аккредитацию для каждого представителя национальной сборной", - говорится в сообщении.

Среди стран, которые подтвердили свое намерение выступать на Зимней универсиаде-2019 - Австрия, Армения, Аргентина, Болгария, Италия, Германия, Грузия, США, Великобритания, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Словакия, Словения, Казахстан, Япония, Южная Корея, Турция, Португалия, ОАЭ, Узбекистан, Эстония, Латвия, Ливан, Сербия, Таиланд, Тайвань, Филиппины и другие.

Доступ к системе аккредитации для делегаций закроется 2 февраля 2019 года. После этого будет сформирован окончательный список стран-участниц Студенческих игр, подтвердивших прибытие своих делегатов на соревнования в Красноярск.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

На Играх будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, горных лыжах, керлинге, сноуборде, фигурном катании, шорт-треке, фристайле, лыжном ориентировании и хоккее с мячом.