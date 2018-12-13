МИД РФ требует от США немедленно освободить Марии Бутину из тюрьмы

13.12.18 11:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Москва требует от Вашингтона немедленного освобождения российской гражданки Марии Бутиной, МИД России и посольство РФ в США оказывают ей необходимую помощь, в том числе, моральную.

"Мы вновь требуем от Вашингтона соблюдения законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы. И хотелось бы особо подчеркнуть, что российское внешнеполитическое ведомство, российское посольство в Вашингтоне, наши дипломаты оказывают Марии Бутиной всю необходимую поддержку, помощь, конечно, моральную психологическую, в этот очень сложный для нее момент", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что М.Бутина является политической заключенной, которая содержится под арестом в Соединенных Штатах Америки.

"Мы внимательно следим за развитием этой ситуации и, конечно, не допускаем абсолютно недопустимое отношение к российской гражданке со стороны американских властей", - отметила М.Захарова.

"Мария Бутина - молодая женщина. Мария Бутина является представителем настоящего гражданского общества. Мария Бутина не занималась ничем предосудительным. То, что американские власти позволяют себе делать в отношении Марии Бутиной, я думаю, что вряд ли бы вынес человек со специальной подготовкой", - пояснила М.Захарова.

Суд Вашингтонского округа Колумбия в четверг проведет заседание по делу М.Бутиной. Американские СМИ сообщают, что в ходе заседания М.Бутина в рамках сделки с правосудием признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения.

До недавнего времени М.Бутина не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ.

Минюст США 16 июля предъявил ей обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.

М.Бутина содержится под стражей с момента ее задержания в июле этого года, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания.

По итогам рассмотрения дела М.Бутиной может грозить до пяти лет тюремного заключения.