Энергоснабжение Крыма восстановлено после циклона

13.12.18 11:23

© РИА Новости. Стрингер

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Бригады электриков в четверг утром закончили аварийно-восстановительные работы в Крыму, где накануне было нарушено энергоснабжение 38 тыс. человек из-за непогоды, которую принес на полуостров южный циклон, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители пятнадцати районов республики (около 37 900 человек). 13 декабря, в 6:48 мск, аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сильный дождь со снегом, обледенение и штормовой ветер стали причиной множества повреждений линий электропередачи в Крыму.

Последствия непогоды ликвидировали более 550 человек и 170 единиц спецтехники.

Региональное управление МЧС распространяло экстренное предупреждение на 11-12 декабря.