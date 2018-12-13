Раненные при взрыве гранаты в Ингушетии росгвардейцы перевезены в Москву

13.12.18 11:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Двое сотрудников правоохранительных органов, раненные при взрыве гранаты в Назрани (Ингушетия), доставлены в московские больницы, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в министерстве здравоохранения региона.

"Пострадавшие, проходившие лечение в ингушской республиканской больнице в Назрани, доставлены в Москву в ночь на четверг", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы МВД Ингушетии, накануне около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани во время задержания предполагаемых преступников один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое подозреваемых, в том числе бросивший гранату, были нейтрализованы.

В пресс-службе Управления Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что пострадавшие в результате взрыва в Назрани являются сотрудниками Росгвардии.