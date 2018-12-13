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Посольство РФ запросила у прокуратуры Австрии информацию по ситуации с биатлонистами России

© РИА Новости. Константин Чалабов
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Российская сторона запросила у генпрокуратуры Австрии официальную информацию в связи с действиями Вены в отношении российских биатлонистов, сообщили в четверг в посольстве РФ в Австрии.

"Находимся в контакте и с нашей командой, и Министерством спорта России. Представитель посольства выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте. Запросили у гепрокуратуры Австрии официальную информацию. Связались с руководством МВД Австрии. По существу вопроса делать какие-либо комментарии преждевременно. Разбираемся", - заявил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии Булат Хайдаров.

Минувшей ночью спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в Instagram, что полиция Австрии предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, а также тренерам, врачам и массажистам в нарушении антидопинговых правил и потребовала от них объяснений.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", - рассказал Д.Губерниев.

В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова.

Министерство спорта России вместе с Союзом биатлонистов России и МИД разбираются в обстоятельствах ночного визита австрийской полиции в отель в Хохфильцене, где живут российские биатлонисты на время этапа Кубка мира, заявил министр спорта Павел Колобков.

"В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошёл в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Всё это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю", - цитирует П.Колобкова пресс-служба Минспорта.

Сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира. А.Шипулин не вошел в состав команды на второй этап, равно как не участвовал и в первом этапе.

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