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13.12.18 11:56
Более тысячи морпехов и бойцов береговой обороны проводят в Крыму мероприятия боевой подготовки
"Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на крымских полигонах", - сказал А.Рулев.
В учебе принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники.
"Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите", - сказал представитель флота.
"Молодое пополнение, прибывшее в состав подразделений в ходе призывной компании "Осень-2018", обучается первичным навыкам владения штатным вооружением, с выполнением стрелковых упражнений", - отметил А.Рулев.
Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий.
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