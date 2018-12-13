Более тысячи морпехов и бойцов береговой обороны проводят в Крыму мероприятия боевой подготовки

13.12.18 11:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводят занятия по боевой подготовке со стрельбами в Крыму, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на крымских полигонах", - сказал А.Рулев.

В учебе принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

"Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите", - сказал представитель флота.

"Молодое пополнение, прибывшее в состав подразделений в ходе призывной компании "Осень-2018", обучается первичным навыкам владения штатным вооружением, с выполнением стрелковых упражнений", - отметил А.Рулев.

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий.