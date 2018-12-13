Два международных пункта пропуска на границе РФ и Белоруссии могут появиться в Смоленской области

13.12.18 11:59

© РИА Новости. Виктор Толочко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Два международных пункта пропуска могут открыть на границе РФ и Белоруссии в Смоленской области: в районе "Красной горки " на трассе М-1 и в Руднянском районе области, сообщил губернатор региона Алексей Островский.

"Насколько мне известно, именно сегодня на уровне межгосударственном между Российской Федерацией и Белоруссией будет подписано соглашение о взаимном признании виз, результатом чего станет положительное решение вопроса об открытии международного пункта пропуска. Я связываю большие ожидания, и уверен практически на 100%, что данный вопрос в ближайшее время будет решен, и на территории нашей области будут открыты два международных пункта пропуска - в районе "Красной горки " на трассе М-1 и в Руднянском районе на иной федеральной трассе, которая входит в нашу область со стороны Витебской области Белоруссии", - сказал А.Островский в ходе онлайн-конференции в четверг.

По информации пресс-службы областного правительства, размещенной на сайте, вопрос о введении в эксплуатацию международного пункта пропуска и о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта "Международная кооперация и экспорт" стал одним из ключевых на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Смоленской области в ноябре.

Отмечается, что отсутствие подобного пропускного пункта в регионе вызывает трудности у туристов и инвесторов, которые не могут въехать в Россию через Смоленскую область. Это негативно сказывается на туристической сфере, международном сотрудничестве, а также инвестиционном развитии региона, считают власти.

Так, по данным областных властей, через Смоленскую область проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов.