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13.12.18 12:02
Более 200 автомобилей ожидают открытия Военно-Грузинской дороги на выезд из РФ
"Скопление транспорта более 200 единиц, развернуты пункты обогрева, на дороге дежурит дополнительный экипаж медицины катастроф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также остается закрытой Транскавказская магистраль, связывающая Россию с Южной Осетией, там проведена разведка и запланирован обстрел лавинных очагов.
Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию с Закавказьем, была закрыта на выезд из РФ для всех видов транспорта с 13:00 мск 12 декабря до особого распоряжения из-за снегопада в Грузии.
Транскам также был закрыт для всех видов транспорта из-за снегопада 12 декабря в 12:00 мск.
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