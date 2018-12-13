Более 200 автомобилей ожидают открытия Военно-Грузинской дороги на выезд из РФ

13.12.18 12:02

© РИА Новости. Илья Питалев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 200 автомобилей, следующих из России в Грузию, ожидают в пункте пропуска снятия ограничений на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Скопление транспорта более 200 единиц, развернуты пункты обогрева, на дороге дежурит дополнительный экипаж медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также остается закрытой Транскавказская магистраль, связывающая Россию с Южной Осетией, там проведена разведка и запланирован обстрел лавинных очагов.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию с Закавказьем, была закрыта на выезд из РФ для всех видов транспорта с 13:00 мск 12 декабря до особого распоряжения из-за снегопада в Грузии.

Транскам также был закрыт для всех видов транспорта из-за снегопада 12 декабря в 12:00 мск.