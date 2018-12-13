Иркутская область перейдет на цифровое ТВ с июня 2019 года - власти

13.12.18 12:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Иркутская область перейдет с аналогового на цифровое телевидение с 3 июня 2019 года, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Ольгу Золотореву.

Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр, отмечает пресс-служба, создал на территории региона сеть цифрового эфирного телевещания, включающую 152 передающие станции.

"Охват населения Иркутской области, согласно системному проекту, составляет 96,8% населения области. Стопроцентный охват жителей Приангарья будет достигнут обеспечением телевизионного сигнала с помощью непосредственного спутникового вещания", - говорится в пресс-релизе.

Вне зоны цифрового эфирного наземного вещания сейчас находится 562 населенных пункта в 32 муниципальных образованиях Иркутской области, где проживает более 90 тыс. человек (3,2% жителей). Они получат бесплатный сигнал от спутниковых операторов "НТВ+" или "Триколор ТВ".

По данным пресс-службы, власти региона намерены определить категории граждан, которые смогут воспользоваться льготами, предусмотренными правительством области. Речь идет о компенсации расходов на покупку приставок (тюнеров), позволяющих смотреть цифровое ТВ на старых телевизорах.