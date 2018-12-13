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13.12.18 12:02
Иркутская область перейдет на цифровое ТВ с июня 2019 года - власти
Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр, отмечает пресс-служба, создал на территории региона сеть цифрового эфирного телевещания, включающую 152 передающие станции.
"Охват населения Иркутской области, согласно системному проекту, составляет 96,8% населения области. Стопроцентный охват жителей Приангарья будет достигнут обеспечением телевизионного сигнала с помощью непосредственного спутникового вещания", - говорится в пресс-релизе.
Вне зоны цифрового эфирного наземного вещания сейчас находится 562 населенных пункта в 32 муниципальных образованиях Иркутской области, где проживает более 90 тыс. человек (3,2% жителей). Они получат бесплатный сигнал от спутниковых операторов "НТВ+" или "Триколор ТВ".
По данным пресс-службы, власти региона намерены определить категории граждан, которые смогут воспользоваться льготами, предусмотренными правительством области. Речь идет о компенсации расходов на покупку приставок (тюнеров), позволяющих смотреть цифровое ТВ на старых телевизорах.
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