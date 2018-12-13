Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
  
Вопрос статуса: дальневосточная столица переедет из Хабаровска во Владивосток
   
В прямом эфире: российские космонавты взяли пробы с отверстия в обшивке "Союза"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
13.12.18 12:02

Иркутская область перейдет на цифровое ТВ с июня 2019 года - власти

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Interfax-Russia.ru – Иркутская область перейдет с аналогового на цифровое телевидение с 3 июня 2019 года, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Ольгу Золотореву.

Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр, отмечает пресс-служба, создал на территории региона сеть цифрового эфирного телевещания, включающую 152 передающие станции.

"Охват населения Иркутской области, согласно системному проекту, составляет 96,8% населения области. Стопроцентный охват жителей Приангарья будет достигнут обеспечением телевизионного сигнала с помощью непосредственного спутникового вещания", - говорится в пресс-релизе.

Вне зоны цифрового эфирного наземного вещания сейчас находится 562 населенных пункта в 32 муниципальных образованиях Иркутской области, где проживает более 90 тыс. человек (3,2% жителей). Они получат бесплатный сигнал от спутниковых операторов "НТВ+" или "Триколор ТВ".

По данным пресс-службы, власти региона намерены определить категории граждан, которые смогут воспользоваться льготами, предусмотренными правительством области. Речь идет о компенсации расходов на покупку приставок (тюнеров), позволяющих смотреть цифровое ТВ на старых телевизорах.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро
.
  13.12.18 13:48
Еще около 4 тыс. москвичей переселят по программе реновации до конца года
.
  13.12.18 13:08
Почти полсотни рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада
.
  13.12.18 12:43
Более 145 млн рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья с начала года
.
  13.12.18 09:52
Собянин уволил председателей Москомстройинвеста и Москомархитектуры
.
  13.12.18 08:44
Минимальная пенсия в Москве в 2019 году составит как и прежде 17,5 тыс. рублей
.
  12.12.18 14:15
ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по обзору с трибун
.
  12.12.18 11:22
Процедуру соцнайма в бывших общежитиях упростили в Москве
.
  12.12.18 11:19
Уровень сероводорода на востоке Москвы утром превышен почти в 4 раза
.
  12.12.18 11:08
Жители четырёх пятиэтажек на севере Москвы переселяются по программе реновации


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket