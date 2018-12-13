ВТБ и основатель "Балтики" построят новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджика

13.12.18 12:13

© РИА Новости. Сергей Карпов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Аэропорт Геленджик" летом 2019 года приступит к строительству нового аэровокзального комплекса, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Построить новый аэровокзальный комплекс мы планируем за 1,5-2 года. В данный момент мы приступаем к его проектированию, в этот этап входит не только детальный проект внешней части здания, но и то, каким аэропорт будет внутри", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО Ивана Таранченко.

Площадь нового терминала составит порядка 9 тыс. кв. метров. Пропускная способность - 890 пассажиров в час. В год аэровокзальный комплекс сможет принимать 635 тыс. человек.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что сумма инвестиций в проект будет известна после окончания работ по проектированию.

Согласно сообщению, в начале октября текущего года компания выбрала проект аэровокзального комплекса. Победителем конкурса стало итальянское архитектурное бюро Fuksas.

Особенностью комплекса станет возможность сокращения операционных зон вылета и прилета в зимний сезон. В летние месяцы, когда число рейсов увеличивается, аэропорт сможет расширять зоны пребывания пассажиров.

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Годовой пассажиропоток аэропорта - около 300 тыс. человек. В период весенне-летнего расписания полетов 2018 года рейсы в Геленджик выполняли 8 авиакомпаний по 9 направлениям.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ (MOEX: VTBR) и Таймуразу Боллоеву (основателю пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Как сообщалось, сделка по приобретению была закрыта в апреле текущего года.

Продавцом ООО "Аэропорт "Геленджик" выступило ООО "ВестЮн", которое, в свою очередь, приобрело аэропорт у "Базэл Аэро" (СП "Базового элемента" Олега Дерипаски, сингапурской Changi Airports International и Сбербанка (MOEX: SBER)) в феврале 2018 года. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО "ВестЮн", зарегистрированного в 2002 году, являются два гражданина РФ, основной вид деятельности компании - вложение в ценные бумаги.