Вопрос статуса: дальневосточная столица переедет из Хабаровска во Владивосток
  
В прямом эфире: российские космонавты взяли пробы с отверстия в обшивке "Союза"
   
На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
13.12.18 12:13

ВТБ и основатель "Балтики" построят новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Геленджика

© РИА Новости. Сергей Карпов
13 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Аэропорт Геленджик" летом 2019 года приступит к строительству нового аэровокзального комплекса, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Построить новый аэровокзальный комплекс мы планируем за 1,5-2 года. В данный момент мы приступаем к его проектированию, в этот этап входит не только детальный проект внешней части здания, но и то, каким аэропорт будет внутри", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО Ивана Таранченко.

Площадь нового терминала составит порядка 9 тыс. кв. метров. Пропускная способность - 890 пассажиров в час. В год аэровокзальный комплекс сможет принимать 635 тыс. человек.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что сумма инвестиций в проект будет известна после окончания работ по проектированию.

Согласно сообщению, в начале октября текущего года компания выбрала проект аэровокзального комплекса. Победителем конкурса стало итальянское архитектурное бюро Fuksas.

Особенностью комплекса станет возможность сокращения операционных зон вылета и прилета в зимний сезон. В летние месяцы, когда число рейсов увеличивается, аэропорт сможет расширять зоны пребывания пассажиров.

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Годовой пассажиропоток аэропорта - около 300 тыс. человек. В период весенне-летнего расписания полетов 2018 года рейсы в Геленджик выполняли 8 авиакомпаний по 9 направлениям.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ (MOEX: VTBR) и Таймуразу Боллоеву (основателю пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Как сообщалось, сделка по приобретению была закрыта в апреле текущего года.

Продавцом ООО "Аэропорт "Геленджик" выступило ООО "ВестЮн", которое, в свою очередь, приобрело аэропорт у "Базэл Аэро" (СП "Базового элемента" Олега Дерипаски, сингапурской Changi Airports International и Сбербанка (MOEX: SBER)) в феврале 2018 года. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО "ВестЮн", зарегистрированного в 2002 году, являются два гражданина РФ, основной вид деятельности компании - вложение в ценные бумаги.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро
.
  13.12.18 13:48
Еще около 4 тыс. москвичей переселят по программе реновации до конца года
.
  13.12.18 13:08
Почти полсотни рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада
.
  13.12.18 12:43
Более 145 млн рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья с начала года
.
  13.12.18 09:52
Собянин уволил председателей Москомстройинвеста и Москомархитектуры
.
  13.12.18 08:44
Минимальная пенсия в Москве в 2019 году составит как и прежде 17,5 тыс. рублей
.
  12.12.18 14:15
ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по обзору с трибун
.
  12.12.18 11:22
Процедуру соцнайма в бывших общежитиях упростили в Москве
.
  12.12.18 11:19
Уровень сероводорода на востоке Москвы утром превышен почти в 4 раза


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket