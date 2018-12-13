Новую мемориальную доску Солженицыну изготовят в Гусь-Хрустальном взамен поврежденной

13.12.18 12:27

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - В Гусь-Хрустальном планируют установить новую мемориальную доску Александру Солженицыну взамен той, которая была повреждена неизвестными в канун 100-летия писателя.

"Разрушенная мемориальная доска была создана на деньги спонсоров, которые уже выразили готовность изготовить и установить новую", - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

После этого, отмечается в сообщении, объект будет охраняться более тщательно.

В свою очередь губернатор Владимирской области Владимир Сипягин призвал сотрудников полиции приложить все силы к тому, чтобы найти вандалов.

"Я возмущен безобразной акцией вандализма. Ей нет оправдания - как любому действию, имеющему самоцелью разрушение. Можно не любить творчество какого-то писателя, не соглашаться с его идеями, но это не даёт права уничтожать символы памяти о нем. Миллионы людей по всему миру уважают Александра Исаевича не только за талант, но и за патриотизм и огромное человеческое мужество. Неуважение чужого мнения, чужих прав в принципе недопустимо", - сказал В.Сипягин, слова которого приводятся в сообщении.