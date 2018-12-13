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13.12.18 12:27
Новую мемориальную доску Солженицыну изготовят в Гусь-Хрустальном взамен поврежденной
"Разрушенная мемориальная доска была создана на деньги спонсоров, которые уже выразили готовность изготовить и установить новую", - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
После этого, отмечается в сообщении, объект будет охраняться более тщательно.
В свою очередь губернатор Владимирской области Владимир Сипягин призвал сотрудников полиции приложить все силы к тому, чтобы найти вандалов.
"Я возмущен безобразной акцией вандализма. Ей нет оправдания - как любому действию, имеющему самоцелью разрушение. Можно не любить творчество какого-то писателя, не соглашаться с его идеями, но это не даёт права уничтожать символы памяти о нем. Миллионы людей по всему миру уважают Александра Исаевича не только за талант, но и за патриотизм и огромное человеческое мужество. Неуважение чужого мнения, чужих прав в принципе недопустимо", - сказал В.Сипягин, слова которого приводятся в сообщении.
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