Более 145 млн рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья с начала года

13.12.18 12:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 145 млн рублей выплачено московским семьям по программе страхования жилья с начала года, сообщает в четверг пресс-служба департамента городского имущества.

"С начала года по городской программе страхования жилья московским семьям было выплачено 146,7 млн рублей по страховым случаям", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Как уточняется, наибольшее число выплат зафиксировано в Восточном административном округе - по 630 страховым случаям. На втором и третьем месте Северо-Восточный и Юго-Восточный административные округа.

С начала года выплаты по страховым случаям получили более 4, 5 тыс. московских семей.

Программа добровольного страхования жилья работает в Москве с 1995 года. В ней участвует 2,4 млн семей.