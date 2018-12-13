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13.12.18 12:43
Более 145 млн рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья с начала года
"С начала года по городской программе страхования жилья московским семьям было выплачено 146,7 млн рублей по страховым случаям", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.
Как уточняется, наибольшее число выплат зафиксировано в Восточном административном округе - по 630 страховым случаям. На втором и третьем месте Северо-Восточный и Юго-Восточный административные округа.
С начала года выплаты по страховым случаям получили более 4, 5 тыс. московских семей.
Программа добровольного страхования жилья работает в Москве с 1995 года. В ней участвует 2,4 млн семей.
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