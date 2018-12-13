|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.12.18 12:55
Экс-глава красноярского поселка за 6 лет незаконно начислила себе премий на 220 тыс. рублей, по суду отдаст 380 тысяч
Экс-руководитель обвинялась в совершении семи преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).
"Суд установил, что бывшая глава администорации поселка Подтесово, в период с 2010 по 2016 годы, используя свое служебное положение, ежегодно выплачивала себе из премии из бюджетных средств за счет экономии фонда оплаты труда, всего на общую сумму 223 тыс. 180 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд учел состояние здоровья бывшего руководителя, ее пенсионный возраст, положительные характеристики и назначил наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей.
Кроме того, по иску прокурора с осужденной будет взыскан ущерб, причиненный муниципальному образованию в размере 223 тыс. 180 рублей. Итого сумма взыскания составила более 382 тыс. рублей.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket