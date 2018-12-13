Экс-глава красноярского поселка за 6 лет незаконно начислила себе премий на 220 тыс. рублей, по суду отдаст 380 тысяч

13.12.18 12:55

© РИА Новости. Андрей Старостин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Енисейский районный суд признал виновной бывшую главу поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края в присвоении бюджетных средств на сумму более 220 тыс. рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Экс-руководитель обвинялась в совершении семи преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

"Суд установил, что бывшая глава администорации поселка Подтесово, в период с 2010 по 2016 годы, используя свое служебное положение, ежегодно выплачивала себе из премии из бюджетных средств за счет экономии фонда оплаты труда, всего на общую сумму 223 тыс. 180 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд учел состояние здоровья бывшего руководителя, ее пенсионный возраст, положительные характеристики и назначил наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей.

Кроме того, по иску прокурора с осужденной будет взыскан ущерб, причиненный муниципальному образованию в размере 223 тыс. 180 рублей. Итого сумма взыскания составила более 382 тыс. рублей.