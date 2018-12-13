|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.12.18 13:00
Сергей Бидонько назначен заместителем губернатора Свердловской области
"Сергей Бидонько будет курировать вопросы внутренней политики региона", - говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.
Как сообщалось, свердловский губернатор утвердил создание аппарата главы региона и правительства. Соответствующий указ был подписан 13 октября. Также документ предполагал создание департамента внутренней политики Свердловской области, которому передаются полномочия и функции, связанные с определением основных направлений внутренней политики региона.
В начале ноября Е.Куйвашев назначил на пост своего заместителя - руководителя аппарата губернатора и правительства региона Валерия Чайникова, который с 2012 года занимал должность председателя Избирательной комиссии Свердловской области.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket