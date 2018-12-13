Сергей Бидонько назначен заместителем губернатора Свердловской области

13.12.18 13:00

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении депутата Госдумы Сергея Бидонько на должность заместителя главы региона.

"Сергей Бидонько будет курировать вопросы внутренней политики региона", - говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Как сообщалось, свердловский губернатор утвердил создание аппарата главы региона и правительства. Соответствующий указ был подписан 13 октября. Также документ предполагал создание департамента внутренней политики Свердловской области, которому передаются полномочия и функции, связанные с определением основных направлений внутренней политики региона.

В начале ноября Е.Куйвашев назначил на пост своего заместителя - руководителя аппарата губернатора и правительства региона Валерия Чайникова, который с 2012 года занимал должность председателя Избирательной комиссии Свердловской области.