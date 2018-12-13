Роснано, Северсталь и испанская WindarRenovables открыли в Таганроге производство башен ветроустановок

13.12.18 13:03

© РИА Новости. Михаил Климентьев

13 декабря. Interfax-Russia.ru- ООО "Башни ВРС" (СП ГК "Роснано", ПАО "Северсталь" и испанской WindarRenovables S.L.) открыло в Таганроге (Ростовская область) производство стальных башен для ветроустановок, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Объем инвестиций составил 772 млн рублей. Отмечается, что производство не имеет аналогов в России. Реализация проекта позволила создать 136 рабочих мест.

Башня транспортируется на место установки в виде 3-4 секций. Общая высота башни составляет 84,6 метра, диаметр - 4,3 метра, вес - 190 тонн.

Проектная мощность производства - 100 башен (400 секций) в год. Выход на проектную мощность запланирован на 2019 год.

"С 2017 года в Ростовской области реализуется три крупных инвестпроекта в сфере ветроэнергетики с общим объемом инвестиций до 85 млрд рублей. Создание производственной базы для отрасли - важный этап формирования индустрии возобновляемой энергетики в нашем регионе", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии открытия.

По данным пресс-службы губернатора, ООО "УК "Ветроэнергетика", совместное предприятие "Фортума" и "Роснано", реализует в регионе проект по строительству ветропарков на территории Каменского и Красносулинского районов. Соглашение о его реализации было подписано между компанией и правительством области в декабре 2017 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 70 млрд рублей. Проектом предусматривается размещение до конца 2020 года трех ветроэлектростанций мощностью 300 МВт и строительство 78 ветроэнергетических установок.

"Роснано" и "дочка" финского Fortum - ПАО "Фортум" - создали совместное предприятие весной 2017 года на паритетных началах с капиталом 500 тыс. рублей для инвестиций в строительство электростанций, работающих на основе ветра.

ГК "Роснано" владеет 24,5% в уставном капитале ООО "Башни ВРС", "Северсталь" - также 24,5%, WindarRenovables S.L. (Испания) - 51%.