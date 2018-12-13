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13.12.18 13:08
Почти полсотни рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада
"Наземные службы в аэропортах в усиленном режиме расчищают взлетно-посадочные полосы, рулежки и перроны. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Эти работы требуют времени и, безусловно, сказываются на графике полетов, провоцируют незначительные задержки продолжительностью около получаса, но не более двух часов", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.
Между тем, с утра за несколько часов на фоне снегопада в Московских аэропортах почти вдвое увеличилось число задержек авиарейсов.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в настоящее время в аэропортах столицы задержано почти полсотни рейсов, еще восемь отменены.
Больше всего рейсов - 19 - задержано в "Шереметьево", еще 15 - во "Внуково", в "Домодедово" задержано 12 рейсов, восемь рейсов из аэропорта вовсе отменены.
"Тем не менее, пока ни один самолет на запасные аэродромы не ушел. Взлет и посадка осуществляются в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
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