Почти полсотни рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада

13.12.18 13:08

© РИА Новости. Максим Блинов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - В Москве усиливается снегопад, в аэропортах почти вдвое возросло число задержанных рейсов.

"Наземные службы в аэропортах в усиленном режиме расчищают взлетно-посадочные полосы, рулежки и перроны. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Эти работы требуют времени и, безусловно, сказываются на графике полетов, провоцируют незначительные задержки продолжительностью около получаса, но не более двух часов", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Между тем, с утра за несколько часов на фоне снегопада в Московских аэропортах почти вдвое увеличилось число задержек авиарейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в настоящее время в аэропортах столицы задержано почти полсотни рейсов, еще восемь отменены.

Больше всего рейсов - 19 - задержано в "Шереметьево", еще 15 - во "Внуково", в "Домодедово" задержано 12 рейсов, восемь рейсов из аэропорта вовсе отменены.

"Тем не менее, пока ни один самолет на запасные аэродромы не ушел. Взлет и посадка осуществляются в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.