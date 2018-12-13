Аэропорт Воронежа не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного тумана

13.12.18 13:11

© РИА Новости. Ульяна Соловьева

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные метеоусловия, связанные с туманом, внесли коррективы в работу аэропорта Воронеж в четверг.

"У нас сильный туман. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

Так, в четверг из-за тумана были отменены утренние рейсы авиакомпаний S7 и "Аэрофлот", которые должны были прилететь в Воронеж из Москвы, а затем отправиться обратно.