Еще около 4 тыс. москвичей переселят по программе реновации до конца года

13.12.18 13:48

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Еще около 4 тыс. москвичей планируется переселить по программе реновации до конца 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

"На сегодняшний день в новые дома переселяются примерно 6,5 тыс. участников программы реновации, а до конца года их число вырастет еще на 4 тысячи человек", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напоминают, что переселение уже идет в шести столичных округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном.

"В самое ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ", - добавляется в материалах.

По данным пресс-служба Москомстройинвеста, градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила на заседании несколько проектов планировки кварталов реновации в Москве.

Как уточняется, в целях реализации программы реновации одобрен проект планировки в районе Люблино. Здесь построят недвижимость площадью 196,8 тыс. кв.м, из них 112,4 тыс. кв.м придется на жилье. Площадь проектируемой территории - 15,3 га. В этом районе в программу реновации включено 15 домов.

Комиссия также согласилась с проектом планировки кварталов реновации в Бабушкинском районе. Проект планировки предполагает строительство 749,4 тыс. кв.м недвижимости. Здесь в программу реновации включено 58 жилых домов.

Кроме того, ГЗК одобрила рабочий проект планировки территории микрорайона 3 "Загорье" в районе Бирюлево Восточное. По программе реновации здесь планируют построить более 60 тыс. кв.м недвижимости.

Принятая прошлым летом программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 30 млн кв.м жилья.