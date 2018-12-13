Арестован житель Мордовии устроивший стрельбу в храме и ранивший полицейского

13.12.18 13:57

© РИА Новости. ФСБ РФ

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Краснослободский районный суд в Мордовии избрал меру пресечения местному жителю, который в начале текущей недели проник в закрытый храм и стрелял там из ружья, а при задержании ранил ножом полицейского.

"Он подозревается в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), арестован на два месяца. Обвинение не предъявлено", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда в четверг.

По словам собеседника агентства, 33-летний житель Атюрьевского района проник в церковь в селе Мордовские Парки, устроил там беспорядочную стрельбу из ружья. После того, как на место происшествия по вызову местных жителей прибыли сотрудники полиции, стрелок ранил полицейского.

"При задержании он нанес сотруднику полиции две раны церковным копием (ритуальным ножом- ИФ)", - уточнил представитель суда.

10 декабря об инциденте сообщалось со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отмечал, что пострадавший полицейский был госпитализирован.