В прямом эфире: российские космонавты взяли пробы с отверстия в обшивке "Союза"
  
На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
   
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
13.12.18 13:57

Арестован житель Мордовии устроивший стрельбу в храме и ранивший полицейского

© РИА Новости. ФСБ РФ
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Краснослободский районный суд в Мордовии избрал меру пресечения местному жителю, который в начале текущей недели проник в закрытый храм и стрелял там из ружья, а при задержании ранил ножом полицейского.

"Он подозревается в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), арестован на два месяца. Обвинение не предъявлено", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда в четверг.

По словам собеседника агентства, 33-летний житель Атюрьевского района проник в церковь в селе Мордовские Парки, устроил там беспорядочную стрельбу из ружья. После того, как на место происшествия по вызову местных жителей прибыли сотрудники полиции, стрелок ранил полицейского.

"При задержании он нанес сотруднику полиции две раны церковным копием (ритуальным ножом- ИФ)", - уточнил представитель суда.

10 декабря об инциденте сообщалось со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отмечал, что пострадавший полицейский был госпитализирован.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро
.
  13.12.18 13:48
Еще около 4 тыс. москвичей переселят по программе реновации до конца года
.
  13.12.18 13:08
Почти полсотни рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада
.
  13.12.18 12:43
Более 145 млн рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья с начала года
.
  13.12.18 09:52
Собянин уволил председателей Москомстройинвеста и Москомархитектуры
.
  13.12.18 08:44
Минимальная пенсия в Москве в 2019 году составит как и прежде 17,5 тыс. рублей
.
  12.12.18 14:15
ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по обзору с трибун
.
  12.12.18 11:22
Процедуру соцнайма в бывших общежитиях упростили в Москве
.
  12.12.18 11:19
Уровень сероводорода на востоке Москвы утром превышен почти в 4 раза


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket