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13.12.18 13:57
Арестован житель Мордовии устроивший стрельбу в храме и ранивший полицейского
"Он подозревается в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), арестован на два месяца. Обвинение не предъявлено", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда в четверг.
По словам собеседника агентства, 33-летний житель Атюрьевского района проник в церковь в селе Мордовские Парки, устроил там беспорядочную стрельбу из ружья. После того, как на место происшествия по вызову местных жителей прибыли сотрудники полиции, стрелок ранил полицейского.
"При задержании он нанес сотруднику полиции две раны церковным копием (ритуальным ножом- ИФ)", - уточнил представитель суда.
10 декабря об инциденте сообщалось со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отмечал, что пострадавший полицейский был госпитализирован.
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