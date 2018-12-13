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13.12.18 14:07
Красноярские врачи успешно апробировали новую технологию ранней диагностики рака
"Во время проведения данной процедуры специалисты совмещают изображения ТРУЗИ (Трансабдоминальное ультразвуковое исследование) и МРТ (Магнитно-резонансная томография). Далее по этим снимкам врачи определяют сомнительные очаги, которые потом прицельно пунктируются. Затем на основании полученного результата специалист принимает решение о тактике лечения пациента", - говорится в сообщении.
Такая технология называется фюжн-биопсия и позволяет более точно определить сомнительные очаги опухолей и обнаружить раковые клетки на ранней стадии заболевания, поясняют в Минздраве.
Отмечается, что при обычной методике биопсии (микроскопического изучения тканей для диагностики - ИФ) предстательной железы злокачественные участки часто пропускаются, особенно если они располагаются в труднодоступных местах, поэтому такую биопсию называют "слепой".
"Новый метод позволяет врачу отделить подозрительные участки от здоровых тканей и выполнить "прицельную" биопсию именно там, где это необходимо", - говорится в сообщении.
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