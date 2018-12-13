Австрийские компании организуют производство солнечных модулей в Ульяновске

13.12.18 14:25

© РИА Новости. Стрингер

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Компания Green Source GmbH и фонд частных инвестиций Core Value GmbH (оба - Австрия) планируют построить в Ульяновской области производство фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций, объем инвестиций на первом этапе превысит 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Инвестиционное соглашение подписано 12 декабря между правительством Ульяновской области, Корпорацией развития региона и австрийскими инвесторами в ходе визита губернатора региона Сергея Морозова в Австрию.

Согласно сообщению, приступить к строительным работам и начать выпуск первой продукции инвесторы планируют уже в следующем году, мощность предприятия составит 100 МВт модулей в год. "Учитывая перспективы роста российского рынка и экспортный потенциал, компания может увеличить мощности до 300 МВт", - отмечается в сообщении.

Производство планируется разместить на площадке портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), площадь участка под завод составит 3 га.

"Разрабатывая стратегию региона, мы особо акцентируем внимание на развитии альтернативной энергетики, за ней - будущее. Мы уже провели огромную работу в области ветроэнергетики, выстроив полноценный ветроэнергетический кластер, включающий ветряные станции, производство компонентов для отрасли, создали образовательную базу. Подписание соглашения с австрийскими партнерами - важный шаг в развитии нового для нас направления - солнечной энергетики. Мы начинаем с производства составляющих, а это - передовые технологии и уникальные компетенции. Обсудили вчера с компанией создание в регионе также центра исследований и разработок, инвестор будет сотрудничать с ульяновским Кванториумом и УлГТУ, на базе которого мы планируем создать направление подготовки соответствующих специалистов. На прошлой неделе мы встречались с заместителем председателя правительства страны Дмитрием Козаком, он поддержал данный проект. Рассчитываем в следующем году выйти на подписание специнвестконтракта по нему", - цитирует пресс-служба С.Морозова.

Ожидается, что выпускаемая продукция будет поставляться на российский рынок солнечной энергетики, однако, по оценке руководителя Корпорации развития региона Сергея Васина, проект обладает и "высоким экспортным потенциалом".

По его информации, австрийские инвесторы уже достигли договоренности об экспорте производимой в России продукции с рядом стран Средней Азии и Латинской Америки. "Мы ожидаем, что компания станет одним из ключевых экспортеров Ульяновской области", - приводятся в сообщении слова С.Васина.

Green Source GmbH - компания, созданная в 2006 году в Вене. Специализируется на девелопменте, реализации и сопровождении проектов строительства и эксплуатации СЭС. Один из крупнейших девелоперов в Европе. Компания уже реализует проект по строительству СЭС в Астраханской области.

Core Value Capital - независимая австрийская компания, специализирующаяся на размещении частных инвестиций. Компания реализовала ряд проектов в области солнечной энергетики в различных странах.

Как сообщалось, обе компании вошли в ассоциацию развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которую возглавил глава "Роснано" и идеолог реформы российской энергетики Анатолий Чубайс.