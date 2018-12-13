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13.12.18 14:10

Иркутская область в 2019г введет в строй два полигона ТКО, за 10 лет доведет их число до 40 - власти

© РИА Новости. Павел Лисицын
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Два полигона для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году в Иркутской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Один полигон строят в Черемховском районе, в котором нет лицензированной площадки для размещения отходов, второй - в Нижнеудинском районе, где весной в райцентре Нижнеудинск вводился режим ЧС из-за закрытия единственной легальной городской свалки на землях Минобороны.

"На ближайшие 10 лет мы запланировали строительство <. . .> 40 полигонов на территории Иркутской области", - цитирует пресс-служба заместителя министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нину Абаринову.

В настоящее время Иркутская область обеспечена полигонами ТКО на 35% от потребности.

"В текущем году был введен в эксплуатацию полигон ТКО в Казачинско-Ленском районе", - отмечается в сообщении.

По данным облправительства, строительство черемховского полигона ТКО началось в 2017 году рядом с поселком Михайловка в рамках ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие природной территории", и продолжается по областной программе "Охрана окружающей среды". Стоимость объекта - более 200 млн рублей, из которых около 150 млн рублей выделяются из облбюджета. Подрядчик - ООО "СибТрансСтрой".

Нижнеудинский полигон ТКО начали строить в текущем году в рамках областной программы "Охрана окружающей среды". Его стоимость - более 157 млн рублей. Мощность составит 16,3 тыс. кубометров мусора в год, срок эксплуатации - 20 лет.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года суд постановил закрыть старый мусорный полигон Нижнеудинска, признав его незаконным, поскольку он находится на землях министерства обороны РФ. В начале мая 2018 года по требованию прокуратуры работники военного лесничества перекрыли дорогу к месту складирования мусора.

Сообщалось также, что в мае текущего года в Нижнеудинске вводился режим ЧС из-за угрозы ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. После этого было начато строительство первой очереди нового полигона ТКО в 11 км от Нижнеудинска на земельном участке площадью 14 га. Принято также решение временно складировать на его территории бытовые отходы, чтобы избежать "мусорного коллапса" в городе.

Нижнеудинск - город на западе Иркутской области (в 500 км от Иркутска) с населением около 34 тыс. человек имеет железнодорожный вокзал и аэропорт и является "туристическими воротами" в горную Тофаларию - уникальную обособленную территорию в центральной части горной системы Восточных Саян.

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