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13.12.18 14:46
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит более 600 млн рублей в 2019 году
Федеральный центр направит 432,5 млн рублей, что в 4 раза больше, чем было выделено в текущем году. Еще 182 млн рублей будет направлено из региональной казны в качестве софинансирования.
"Средства, которые мы инвестируем, должны помочь южноуральцам начать свое дело, а тем, кто бизнес уже организовал, дальше его развивать", - приводятся в сообщении слова Б.Дубровского.
Деньги Челябинская область получит в рамках реализации федерального нацпроекта, разработанного Минэкономразвития РФ. Большинство средств пойдет на усовершенствование механизмов финансовой поддержки.
Челябинская область ставит задачу к 2024 году увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе до 558 тыс. человек. Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) во внутреннем региональном продукте должна увеличиться до 32,6% (на сегодняшний день она составляет 28,6%). За весь период на реализацию проекта планируется направить более 3 млрд рублей, участие бюджета Челябинской области в проекте составляет 23%.
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