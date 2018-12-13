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13.12.18 14:54
В Приморье возбудили уголовное дело против руководителя финансовой пирамиды
13 декабря. Interfax-Russia.ru - В Приморье возбудили уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды, жертвами которой стали 200 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
"По материалам проверки следователями СЧ СУ УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива", - сообщила И.Волк.
В МВД уточнили, что жертвами пирамиды стали свыше 200 человек, сумма причиненного ущерба превысила 30 млн рублей.
Деятельность предприятия строилась по принципу финансовой пирамиды.
Отделения кооператива действовали на территории Приморского края. Больше всего заявлений поступило из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки и Партизанска.
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