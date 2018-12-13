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13.12.18 15:00
Министр экологии Саратовской области уволен по подозрению в злоупотреблении полномочиями
"Министр написал заявление об увольнении по собственному желанию. Оно одобрено",- сказала Н.Попова.
Как сообщалось ранее, в отношении Д.Соколова было возбуждено уголовное дело ПО ч.2 ст. 285 УК РФ.
По версии следствия, чиновник создал искусственные условия для прекращения хозяйственной деятельности трех лесхозов, расположенных на территории Саратовской области, что привело к исключению данных учреждений из Единого государственного реестра юридических лиц и списанию их кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам.
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