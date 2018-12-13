Опознаны участники нападения на бойцов Росгвардии в Ингушетии

13.12.18 15:15

© РИА Новости. Виталий Тимкив

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Установлены личности двух молодых людей, ликвидированных при нападении на сотрудников правоохранительных органов в Назрани в минувшую среду, сообщил секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов.

"Нейтрализованные - жители республики Ханиев Артаган Ахмедович 1994 года рождения и Хашагульгов Муслим Тагирович 1987 года рождения. Они опознаны родными", - сказал А.Дзейтов в четверг на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в Магасе.

Глава республики поручил Совбезу выдать тела родственникам, а также установить круг знакомых нейтрализованных молодых людей, провести с ними разъяснительную беседу.

"Нужно разобраться, чем они занимались. Уточните, кто бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов", - сказал Ю.-Б. Евкуров.

Кроме того, он поставил задачу ежедневно докладывать о ходе расследования резонансного преступления.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, М.Хашагульгов являлся членом ассоциации юристов Ингушетии, а также параллельно работал охранником в Торговом комплексе "Ковчег" в Назрани, где произошло ЧП.

Ранее пресс-служба республиканского МВД сообщала, что накануне около 18:00 в торговом центре на улице Картоева в Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

По данным республиканского МВД, двое подозреваемых, в том числе бросивший гранату, ответным огнем были нейтрализованы.

Пострадавшие в результате взрыва в Назрани являются сотрудниками Росгвардии. В ночь на четверг они были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).