Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро

13.12.18 15:23

© РИА Новости. Григорий Сысоев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии столичного метрополитена будет закрыта в предстоящие выходные для строительства новой станции "Беломорская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в четверг.

"15 и 16 декабря для пассажиров будет закрыта станция "Ховрино". Это необходимо для подключения строящейся станции "Беломорская" к сети Московского метрополитена. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 17 декабря, в 5:30 утра", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино".

"Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни",- отметили в столичной подземке.