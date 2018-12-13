Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году

13.12.18 15:38

© РИА Новости. Илья Питалев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Самая большая в России школа на 2,5 тыс. учащихся будет открыта в Москве на территории бывшего завода ЗИЛ к началу следующего учебного года, сообщил журналистам в четверг представитель государственного казенного предприятия (ГКУ) "Управление гражданского строительства" Вадим Гареев.

"В настоящее время на объекте завершено возведение конструктива, завершаются фасадные работы, более чем на 60% закончена отделка", - сказал В.Гареев.

По его словам, активно идет благоустройство прилегающей территории.

"Уже осенью следующего года здесь начнутся занятия", - отметил представитель предприятия.

Он рассказал, что здание в четыре этажа поделят на блок начальной школы, блок основной и старшей школы, а также культурно-спортивную зону.

"Классы будут оснащены также по своим блокам. К примеру, в начальной и старшей школе появятся отдельные внутренние дворы и большое пространство с площадками для спорта и отдыха", - рассказал В.Гареев.

Он отметил, что в экспериментальном учебном центре при этой школе откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций и уроков труда.