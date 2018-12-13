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13.12.18 16:16
Высокопоставленный сотрудник саратовской полиции арестован по делу о превышении полномочий
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Владислава Казимирова на два месяца",- сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что арестованный может быть причастен "к превышению должностных полномочий, сопряженному с применением насилия или угрозой его применения в отношении граждан, оружия или специальных средств".
В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ.
В ГУ МВД региона по данному факту проводится служебная проверка.
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