Гособвинение попросило почти 10 лет лишения свободы для подростка, напавшего с ножом на учеников школы в Перми

13.12.18 16:52

© РИА Новости. Игорь Катаев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственный обвинитель в четверг в ходе прений попросил суд назначить подростку, устроившему нападение на учеников и учителя школы N127 в Перми, 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

"Сторона гособвинения попросила назначить ему наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей, без ограничения свободы (после освобождения из заключения - ИФ), с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края сказала Е.Кашина.

Кроме того, гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому принудительные меры медицинского характера: принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Также представитель гособвинения настаивает на удовлетворении исковых требований потерпевших. По словам Е.Кашиной, они заявлены в разных размерах: те потерпевшие, кому причинены множественные ранения, заявили суммы от 1 до 5 млн рублей, а те потерпевшие, кто стали очевидцами преступления, - от 100 до 300 тыс. рублей.

Оглашение приговора назначено на 18 декабря в 15:00 (13:00 мск).

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Нападавшим предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они были арестованы. Им грозит до семи лет лишения свободы.

О причинах нападения не сообщалось.

В ходе расследования уголовного дела оба подростка прошли психиатрическую экспертизу. Дело в отношении одного из них рассматривается в настоящее время в Мотовилихинском райсуде Перми. В ходе рассмотрения дела в суде он принес извинения потерпевшим, законным представителям потерпевших, своим родителям, своей семье, учителям, пострадавшему учителю и администрации школы.

Второй соучастник был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. По нему будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.