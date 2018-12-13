РФ и Белоруссия могут создать единый эмиссионный центр, суд и таможню

13.12.18 16:59

© РИА Новости. Михаил Маркив

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия готова и дальше углублять интеграцию с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года", - заявил Д.Медведев, выступая на Совмине Союзного государства в четверг.