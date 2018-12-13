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13.12.18 17:04
Губернатор Ярославской области пообещал решить проблемы дольщиков за два года
На встрече с главой государства в четверг Д.Миронов рассказал о проделанной серьезной работе в части обеспечения жителей качественным и доступным жильем.
"На сегодняшний момент я могу доложить о стопроцентной реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного до 1 января 2012 года", - сказал он.
"Также мы продвинулись серьезно, и есть хороший результат по проблеме участников долевого строительства. По итогам 2017 года мы ввели 16 объектов таких и по итогу 2018 года планируем ещё 14 таких объектов", - добавил губернатор.
В.Путин поинтересовался, сколько еще осталось людей, которые оказались в сложной ситуации.
"На сегодняшний момент это 1,3 тысячи участников долевого строительства", - отметил глава региона. При этом он добавил, что хоть динамика по разрешению ситуаций сохраняется, к концу текущего года вопрос не удастся закрыть. "К концу 2019 - началу 2020 года", - сказал Д.Миронов.
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