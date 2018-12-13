Губернатор Ярославской области пообещал решить проблемы дольщиков за два года

13.12.18 17:04

© РИА Новости. Максим Блинов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал президенту РФ Владимиру Путину решить вопрос с дольщиками в 2019-2020 годах.

На встрече с главой государства в четверг Д.Миронов рассказал о проделанной серьезной работе в части обеспечения жителей качественным и доступным жильем.

"На сегодняшний момент я могу доложить о стопроцентной реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного до 1 января 2012 года", - сказал он.

"Также мы продвинулись серьезно, и есть хороший результат по проблеме участников долевого строительства. По итогам 2017 года мы ввели 16 объектов таких и по итогу 2018 года планируем ещё 14 таких объектов", - добавил губернатор.

В.Путин поинтересовался, сколько еще осталось людей, которые оказались в сложной ситуации.

"На сегодняшний момент это 1,3 тысячи участников долевого строительства", - отметил глава региона. При этом он добавил, что хоть динамика по разрешению ситуаций сохраняется, к концу текущего года вопрос не удастся закрыть. "К концу 2019 - началу 2020 года", - сказал Д.Миронов.