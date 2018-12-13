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13.12.18 17:07

Владивосток стал столицей Дальнего Востока

© РИА Новости. Виталий Аньков
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщает пресс-служба Кремля.

Руководителю администрации президента РФ поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра ДФО во Владивосток.

Как сообщалось ранее, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в начале октября заявил, что столицу ДФО нужно перенести из Хабаровска во Владивосток. По его мнению, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

Позже вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к 1 декабря подготовить руководству страны доклад о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток.

"Надо готовить доклад президенту. Готовить его будет министерство по развитию Дальнего Востока и полномочное представительство. Надо, чтобы до 1 декабря был готов полный доклад с технико-экономическим обоснованием, с датами, затратами и преимуществами, чтобы перенос столицы стал мощным фактором развития территории", - сказал Ю.Трутнев.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 10 декабря подтвердил "Интерфаксу" информацию о том, что В.Путин одобрил соответствующее предложение О.Кожемяко.

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