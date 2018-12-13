В России должна быть оптимальная сеть театров, считает Путин

13.12.18 18:08

© РИА Новости. Владимир Вяткин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - В театральной сфере должна быть создана оптимальная сеть, но речи об объединении театров не идет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо иметь оптимальную сеть, оптимальную инфраструктуру, я не сказал, что нужно заниматься оптимизацией", - сказал В.Путин на встрече с театральными деятелями.

Гендиректор национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", директор "Государственного Театра Наций" Мария Ревякина после слов президента об оптимизации в театральной сфере высказала опасение, что под оптимизацией в регионах подразумевают объединение театров, и напомнила, что есть соответствующие примеры.

В.Путин пояснил, что речь идет о том, что "плодить новые учреждения, не давая возможности развиваться тем, которые существуют, нельзя". "Например, взяли и создали, потому что кто-то пришел, хороший человек, хороший знакомый, уважаемый. Давайте, создадим еще. А те, которые уже существуют - забыли, бросили", - сказал глава государства.

Он добавил, что речь идет не о том, чтобы заняться немедленной оптимизацией - объединяя, ликвидируя театры, а о создании оптимальной сети.