Власти Камчатки и Ростуризм договорились о безвизовом въезде в регион туристических групп из Китая

14.12.18 09:08

© РИА Новости. Владимир Родионов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Камчатского края и Ростуризм подписали соглашение об организации безвизового въезда в регион туристических групп из Китая, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

Соглашение подписали губернатор Владимир Илюхин и глава Ростуризма Олег Сафонов в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве".

"Надеюсь, что это приведет к тому, что все большее количество китайских туристов будет приезжать в Камчатский край, активизируется работа по продвижению туристического продукта на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона - очень важных, по сути - приоритетных и очень перспективных" - приводятся в сообщении слова О.Сафонова.

Глава Ростуризма отметил, что возглавляемое им ведомство будет оказывать всестороннюю поддержку Камчатскому краю по продвижению туристических продуктов как на внутреннем, так и на международном рынке.

"Конечно, мы надеемся на дальнейшее укрепление взаимоотношений с Ростуризмом. Мы видим серьезный рост показателей в туристической отрасли: это и объем инвестиций в инфраструктуру, и количество иностранных туристов. Без помощи федерального агентства со многими задачами мы просто не сможем справиться. Подписанное сегодня соглашение, безусловно, поможет развитию туризма на Камчатке", - цитирует пресс-служба В.Илюхина.

Соглашение подписано в рамках заключенной в 2000 году между правительством РФ и правительством КНР договоренности, согласно которой туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в составе организованной туристской группы.