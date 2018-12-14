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14.12.18 09:15

Instagram заблокировал перед выборами аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко

© РИА Новости. Алексей Никольский
14 декабря. Interfax-Russia.ru - Социальная сеть Instagram в пятницу заблокировала аккаунт временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко, врио связал это с предвыборной кампанией.

"Понятно, в последние дни был вброс информации. Конечно, это (блокировка аккаунта - ИФ) не повлияет ни на наши планы, ни на планы жителей. Придет время, и мы обязательно добьемся разблокирования и продолжим работу с нашими подписчиками. Понятно, что кому-то это было нужно, особенно в эти горячие дни", - сообщил О.Кожемяко в своем заявлении относительно блокировки аккаунта Instagram, которым располагает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

О.Кожемяко также охарактеризовал блокировку как "странное событие" и подчеркнул, что в своем аккаунте публиковал лишь личные записи.

"Я делился со своими подписчиками информацией о районах, в которых я бывал и о планах. В ближайшее время я хотел выставить (в Instagram - ИФ) новых щенков, которые у меня появились, с тем, чтобы поделиться с читателями своей радостью и предложить их, в том числе, в надежные руки", - добавил врио губернатора.

Позже на своей странице в социальной сети Facebook О.Кожемяко сообщил, что причиной блокировки могла стать "интернет-атака".

"Высока вероятность, что это стало следствием интернет-атаки. Специалисты сейчас разбираются. Считаю это бессмысленной попыткой помешать нашей работе, моему общению с вами", - отметил он.

По данным местных СМИ, на аккаунт О.Кожемяко в техподдержку сервиса Instagram пришло за короткий период около 1 тыс. жалоб, это стало причиной автоматической блокировки страницы. Аккаунт на этот момент насчитывал 25,4 тысячи подписчиков, 26 подписок и 195 публикаций.

Как сообщалось, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ А.Ищенко. А.Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. В них примут участие четыре кандидата: врио главы края Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, депутат думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России", глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

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