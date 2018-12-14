Инвестиции "Газпрома" в Приморье до 2020 года составляют 39 млрд рублей, 16 млрд выделяет край

14.12.18 09:26

© РИА Новости. Максим Блинов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Инвестиции "Газпрома" в газификацию Приморского края до 2020 года составляют 39 млрд рублей, еще 16 млрд рублей выделяет регион на подготовку потребителей, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Валерий Голубев в пятницу во Владивостоке.

"(На реализацию программы газификации Приморья - ИФ) до 2020 года должно быть (направлено) в совокупности 55 млрд рублей. 16 млрд рублей - это затраты, которые должен понести край на подготовку потребителей, соответственно 39 млрд - это ответственность "Газпрома", - сказал В.Голубев.

Добавив, что половина средств уже использована.

"Что касается нашей ("Газпрома" - ИФ) части, мы практически закончили согласование инвестиционной программы на 2019 год", - сказал топ-менеджер "Газпрома".

Региональная программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2017-2021 годы" была утверждена постановлением врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко 10 января 2018 года.

В.Голубев подчеркнул, что на данном этапе важно все запланированные в регионе стройки объектов инфраструктуры синхронизировать с появлением новых промышленных площадок.

"Технических проблем там нет. Но потребители не будут готовы. Поэтому нужно синхронизировать подготовку потребителей с нашей работой. С тем, чтобы мы знали к какому году и в какую точку газ нужно подвести в первую очередь. Надо понимать, куда строить распределительные сети. Можно построить трубу, а завод построен не будет, и потребителей не будет. Мы даже не сможем его (газопровод - ИФ) испытать и сдать", - сказал зампред правления "Газпрома".

Он уточнил, что как будут использовать средства по конкретным адресам, решится в начале следующего года.

"Деньги (на строительство - ИФ) в бюджете запланированы. Но что строить, а что отложить на следующий год, это задача нашей совместной работы (с властями Приморья - ИФ) на два-три месяца", - сказал В.Голубев.