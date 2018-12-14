Рассмотрение дела Хорошавина продолжится 21 декабря

14.12.18 09:37

© РИА Новости. Кирилл Ясько

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Заседание Сахалинского областного суда по рассмотрению апелляции адвокатов экс-губернатора Александра Хорошавина и его бывших подчиненных перенесено на 21 декабря из-за отъезда адвоката.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском облсуде в пятницу, заседание переносится на 21 декабря из-за отъезда адвоката А. Хорошавина.

Планировалось, что в ходе заседания в пятницу сторона защиты заявит ряд ходатайств.

21 декабря пройдет последнее заседание в 2018 году. В новом году заседание продолжится по согласованному графику 22 января.

Как сообщалось, Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил А.Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен госнаград.

Бывшего главу региона признали виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн руб.

А.Хорошавин, С.Карепкин и А.Икрамов в настоящий момент находятся в следственном изоляторе Южно-Сахалинска.