Руководителей двух ЖСК будут судить в Омске за хищение у пайщиков около 700 млн рублей

14.12.18 09:48

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении около 700 млн руб. руководителями двух жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Два руководителя жилищно-строительных кооперативов "Центральный-1" и "Центральный-2" обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела с 2007 по 2014 год похитили средства 404 пайщиков ЖСК, предназначенные для строительства трех многоквартирных домов в Центральном административном округе Омска, которые впоследствии так и не были возведены.

"Вину в совершении преступлений они не признали, мер по возмещению ущерба не приняли. В этой связи в рамках уголовного дела частью потерпевших были заявлены гражданские иски о возмещении ущерба", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска.