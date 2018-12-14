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14.12.18 09:48
Руководителей двух ЖСК будут судить в Омске за хищение у пайщиков около 700 млн рублей
"Два руководителя жилищно-строительных кооперативов "Центральный-1" и "Центральный-2" обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела с 2007 по 2014 год похитили средства 404 пайщиков ЖСК, предназначенные для строительства трех многоквартирных домов в Центральном административном округе Омска, которые впоследствии так и не были возведены.
"Вину в совершении преступлений они не признали, мер по возмещению ущерба не приняли. В этой связи в рамках уголовного дела частью потерпевших были заявлены гражданские иски о возмещении ущерба", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска.
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