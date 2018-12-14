Иркутским аграриям-экспортерам будут возмещать расходы на перевозку продукции с 2019 года

14.12.18 09:57

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ с 2019 года будет возмещать экспортерам Иркутской области затраты на транспортировку сельхозпродукции наземным транспортом, сообщила пресс-служба правительства региона.

Договоренность об этом была достигнута на встрече министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

"Мы неплохо работаем в направлении развития экспорта сельхозпродукции, прежде всего в азиатские страны - это Монголия, Китай. Рост за последние три года достаточно приличный. В национальном проекте стоит задача увеличить экспорт в 2,1 раза. Мы это сделаем", - цитирует губернатора пресс-служба.

По ее данным, за 9 месяцев 2018 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Иркутской области увеличился на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и в стоимостном выражении составил $23,5 млн.

Кроме этогов связи с ростом экспорта министр и губернатор обсудили возможность дополнительного финансирования проектов по созданию трех терминалов для хранения и отгрузки зерна.