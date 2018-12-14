Пассажирский самолет ударился хвостом о ВПП при взлете в Уфе, пострадавших нет

14.12.18 10:02

© РИА Новости. Максим Блинов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Лайнер "Уральских авиалиний" при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Как сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.

"После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база - в Екатеринбург", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург). Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранен, его осматривают техники.

В пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили факт незапланированной посадки самолета в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".

"Самолет "Уфа - Нижневартовск" примерно в 8:00 (6:00 мск) совершил незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины.

По его словам, никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта "Уфа" агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что инцидент с самолетом A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", коснувшимся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, произошел при влете в 6:44 утра (4:44 мск).

"Факт касания был зафиксирован наземными службами аэропорта, незамедлительно извещен экипаж. Воздушное судно произвело посадку на запасном аэродроме в аэропорту "Кольцово"", - сказал сотрудник пресс-службы.

На данный момент в аэропорту "Уфа" завершено обследование полосы, проводится работа по расследованию авиационного инцидента с привлечением региональной инспекции по безопасности полетов.