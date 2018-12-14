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14.12.18 10:13

Глава Свердловской железной дороги задержан по делу о взяточничестве

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
14 декабря. Interfax-Russia.ru - Начальник Свердловской железной дороги - филиала РЖД Алексей Миронов подозревается в получении взятки, сообщается на официальном канале СКР в мессенджере WhatsApp.

"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, у него проведен обыск. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР, в отношении А.Миронова 13 декабря было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере).

"В настоящее время начальник Свердловской железной дороги задержан в порядке ст.91 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого", - отмечается в пресс-релизе.

В рамках уголовного дела проведен личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Кроме этого проверяется причастность А.Миронова к совершению других преступлений.

По данному уголовному делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли все сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и Свердловского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудники Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, Управления ФСБ России по Свердловской области.

В пресс-службе СвЖД информацию не комментируют.

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