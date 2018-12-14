Уголовное дело возбуждено после массового отравления детей в школьной столовой в Кировской области

14.12.18 10:20

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в столовой одной из школ города Кирс Кировской области, где массово отравились дети.

Прокуратура Кировской области сообщает в пятницу, что в ходе проверки пищеблока школы выявлены многочисленные нарушения, связанные "с отбором проб приготовленной продукции, нарушением условий хранения готовой пищи и полуфабрикатов, отсутствием документации на партию мясной продукции весом более 17 кг".

В связи с этим прокуратура внесла в адрес директора школы представление, а результаты проверки направила в полицию, следователь которой возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Представитель прокуратуры уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что за медпомощью в связи с отравлением в школьной столовой обратились 20 человек.

Вместе с тем информированный источник сообщил, что на следующий день после обеда в столовой на учебу не пришло более 120 детей, у которых наблюдались похожие симптомы.

Ранее сообщалось, что 12 декабря пострадавшие, учащиеся вторых и третьих классов, обедали в школьной столовой.

С вечера того же дня до утра 13 декабря в больницу с жалобами на возможное пищевое отравление обратилось 20 детей, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Врачи назначили детям необходимое лечение и отпустили домой. Госпитализация никому не потребовалась.