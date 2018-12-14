Открыто движение по Военно-Грузинской дороге для легковых автомобилей

14.12.18 10:29

© РИА Новости. Алексей Фурман

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Военно-грузинская дорога, закрытая из-за снегопада в Грузии 12 декабря, открыта для легкового транспорта, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"С 09:00 мск пятницы открыто движение для легкового транспорта", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время на выезде из РФ открытия дороги ожидают 310 грузовиков.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию с Закавказьем, была закрыта из-за снегопада в Грузии на выезд из РФ для всех видов транспорта с 13:00 мск 12 декабря до особого распоряжения.