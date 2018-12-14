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14.12.18 10:29
Открыто движение по Военно-Грузинской дороге для легковых автомобилей
"С 09:00 мск пятницы открыто движение для легкового транспорта", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время на выезде из РФ открытия дороги ожидают 310 грузовиков.
Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию с Закавказьем, была закрыта из-за снегопада в Грузии на выезд из РФ для всех видов транспорта с 13:00 мск 12 декабря до особого распоряжения.
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